Mercato : C’est l’euphorie à l’OM, une offre va partir

Thomas Bourseau

Du côté de l’OM, le mercato part dans tous les sens et il semblerait qu’en plus du dossier Pierre-Emerick Aubameyang, le club phocéen soit proche de boucler celui d’Iliman Ndiaye. Une offre de transfert devrait être dégainée sous peu.

Marcelino a été nommé entraîneur de l’OM le 23 juin dernier. Et depuis ? Le club phocéen a bouclé les venues de Geoffrey Kondogbia et de Renan Lodi en plus du transfert définitif d’Amine Harit après deux prêts successifs à l’OM. Et en coulisse, le président Pablo Longoria travaillerait sur deux dossiers qui deviendraient de plus en plus chaud.

Le dossier Aubameyang étudié, l’OM trouve un accord avec Ndiaye

À commencer par Pierre-Emerick Aubameyang, poussé au départ par Chelsea à un an de la fin de son contrat. L’Équipe affirme que Marcelino a validé le profil du Gabonais et attendrait sa venue à Marseille, souhaitant un attaquant rapide et capable de prendre la profondeur. En outre, le milieu offensif sénégalais Iliman Ndiaye se rapprocherait de l’OM, ayant trouvé un accord avec le pensionnaire de Ligue 1.

Sheffield veut 20M€, l’OM prépare son offre