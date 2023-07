La nouvelle star de l’OM prend cher, elle répond cash

La rédaction

Vitinha, porte malgré lui, l'étiquette de la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM. Acheté 32M€, le buteur portugais était très attendu, mais a eu besoin de temps pour s'intégrer et à s'acclimater à ce nouvel environnement. Malgré la patience réclamée par Pablo Longoria, les critiques pleuvent sur la tête de Vitinha, qui a répondu à ses détracteurs.

L'OM a profité du dernier mercato hivernal pour boucler le transfert de Vitinha. Acheté 32M€, le buteur portugais est devenu la recrue la plus chère de l'histoire du club marseillais. Et un peu malgré lui, le joueur a dû porter sur ses épaules une pression liée à son prix. Très attendu par les supporters, Vitinha n'est pas parvenu à se libérer lors de cette deuxième partie de saison. Auteur de deux buts en championnat, l'ancien crack du Sporting Braga n'est pas parvenu à convaincre et à se montrer, ce qui a fait naître certains doutes sur son niveau de jeu.

Des doutes sur Vitinha

Pour Pablo Longoria, la situation n'est pas alarmante. A en croire le président de l'OM, Vitinha a, seulement, besoin de temps. « Le cas de Vitinha, on pourrait avoir un moment de réflexion. Il a besoin d'un temps adaptation. Vitinha a la pression et on doit faire avec. Ce n'est pas une critique. Le prix de la transaction peut mettre la pression aussi. Un attaquant a besoin de la confiance. Il faudra qu'il s'adapte à la nouvelle méthodologie. On connaît les attentes mais c'est important d'avoir la tête froide. On veut que tout se passe bien » avait confié le responsable espagnol lors de la présentation de Marcelino, qui pourrait bien lui offrir une place de choix dans son onze type, surtout après le départ d'Alexis Sanchez.

« Je vais faire taire les bouches de ces personnes »