Grande menace pour l’OM, le nouvel entraineur est prévenu

Arnaud De Kanel

Incapable de suivre la cadence infernale du RC Lens de Franck Haise, l'OM a échoué à la troisième place et devra passer par les tours préliminaires pour espérer se qualifier pour la Ligue des champions. Elie Baup et Serge Conesa alertent Marcelino sur la préparation physique.

L'OM se prépare à un mois d'août très chargé. Le club phocéen va devoir finaliser son recrutement le plus rapidement possible pour préparer au mieux l'approche des tours préliminaires et le début du championnat. Les joueurs de Marcelino devront réaliser une préparation physique adéquate qui pourrait leur permette de démarrer sur les chapeaux de roues avant d'accuser le coup quelques semaines plus tard.

OM : Le RC Lens veut plomber un transfert à 57M€ https://t.co/4xCj7iAhBB pic.twitter.com/VzrifqJdt9 — le10sport (@le10sport) July 10, 2023

«On a fini par le payer»

Elie Baup appelle donc Marcelino et son staff à la vigilance. « À l'époque, avec Christophe Manouvrier, on avait accéléré le processus. Les garçons avaient beaucoup souffert, mais ils étaient tout de suite dans le bain quand la compétition a commencé. Ces joutes européennes nous avaient permis d'être prêts plus tôt que nos concurrents en Ligue 1. On a enchaîné d'entrée six victoires, on carburait alors que les autres étaient au diesel. Après... on a fini par le payer », se rappelle l'ancien entraineur de l'OM pour La Provence . Serge Conesa, préparateur physique lors du titre en 2010, est encore plus méfiant.

«On s'expose forcément à un contrecoup»