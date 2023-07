Transfert historique à l’OM, il fait d’étonnantes révélations

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato hivernal, l’OM a réalisé un transfert historique. A la recherche d’un attaquant, Pablo Longoria a recruté Vitinha, acheté pour 32M€ à Braga, soit le plus gros investissement jamais réalisé par le club phocéen. Arrivé à Marseille avec de grosses attentes, Vitinha s’est confié sur son transfert.

A l’OM, on a multiplié les recrutements au fil des saisons pour trouver le bon attaquant, celui capable de mener le projet phocéen. Les joueurs se sont succédés, sans pour autant qu’un buteur réussisse à s’imposer. C’est donc ainsi que l’hiver dernier, Pablo Longoria a sorti le chéquier pour réaliser un transfert historique, celui de Vitinha, acheté pour 32M€.

« Je ne pensais pas partir »

Ayant rejoint l’OM en janvier, Vitinha a quitté son cocon à Braga, au Portugal. Un départ qui a été difficile à gérer pour l’attaquant phocéen, d’autant qu’il n’est pas prévu qu’il parte à ce moment. En effet, pour O Jogo , Vitinha a avoué concernant les coulisses de son départ à l’OM : « C'était difficile, je n'étais pas préparé. D'après les conversations avec mon agent, le départ en janvier n'était pas prévisible. Je ne pensais pas partir. Les trois derniers jours ont été un rush : faire face à beaucoup de choses, affronter un nouveau club et une nouvelle ville, chercher son chez-soi. J'ai ressenti la douleur et la tristesse de laisser derrière moi beaucoup de gens que j'aime. Je suis très attaché à la famille et aux amis ».

« Je vais montrer aux supporters que les 32 millions en valaient la peine ! »