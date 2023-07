L’OM tient son coup de l’été, il crie au scandale

Thomas Bourseau

Pierre-Emerick Aubameyang est la rumeur XXL du côté de l’OM de ces dernières heures. Néanmoins, selon Daniel Riolo, recruter l’attaquant de Chelsea serait une erreur au vu de ses dernières expériences.

Et si la star du mercato de l’OM se nommait Pierre-Emerick Aubameyang ? Relevo a dévoilé un intérêt marseillais pour l’attaquant gabonais en perdition à Chelsea à un an de la fin de son contrat. D’après Sky Sports , une offre formelle de l’OM pourrait être dégainée prochainement pour l’ancien de l’ASSE.

«À quel moment Marcelino le connaît ?»

En outre, Sky Sports affirme que Marcelino, nouvel entraîneur de l’OM, serait un fervent admirateur de Pierre-Emerick Aubameyang. Une surprise pour Daniel Riolo qui démonte cette piste estivale de l’OM sur les ondes de RMC . « Ce qui est fou, c’est que plus personne n’en veut de ce joueur. Il est super galère à gérer, on se souvient d’Arteta avec lui… Ce n’est pas la qualité qui est un problème, c’est le comportement du joueur. Je suis très étonné, à quel moment Marcelino le connaît ? ».

L’OM boucle un transfert historique, il annonce du lourd https://t.co/rjB8d6McyR pic.twitter.com/GgbBC2alsU — le10sport (@le10sport) July 15, 2023

«Je suis un peu surpris»