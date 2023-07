Le PSG fait un flop à 35M€, une décision radicale est prise

Thibault Morlain

Au PSG, on ne devrait pas rester à 6 recrues sur ce mercato estival. Alors que la priorité est donnée à la recherche d’un buteur, un deuxième attaquant pourrait également débarquer dans la capitale. Dans le même temps, le PSG veut également faire le ménage dans le secteur offensif et les Parisiens auraient alors une idée en tête à ce propos.

Désormais, le PSG cherche un buteur sur ce mercato estival. C’est la priorité de Luis Campos pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Et devant la complexité des dossiers Kane et Osimhen, le club de la capitale semble maintenant faire de Dusan Vlahovic son objectif numéro 1. Ça va donc bouger au sein de l’attaque du PSG et ça pourrait ne pas être le seul mouvement.

Au revoir Ekitike ?

Il va aussi y avoir des départs en attaque au PSG. Alors que Mauro Icardi va s’engager avec Galatasaray, les regards se tournent actuellement vers Hugo Ekitike. Après seulement un an à Paris, le buteur acheté pour 35M€ pourrait déjà être vendu. Selon les informations de SportsZone , le PSG voudrait se débarrasser d’Ekitike afin notamment d’économiser son salaire.

Deux nouveaux buteurs au PSG ?

L’aventure au PSG pourrait donc déjà s’arrêter là pour Hugo Ekitike, lui qui n’a pas vraiment convaincu. Et voilà que cela pourrait ouvrir la porte à l’arrivée d’un nouvel attaquant à Paris. En effet, le club de la capitale pourrait non pas recruter un buteur, mais bien deux lors de ce mercato estival. A voir ce que fera alors le PSG…