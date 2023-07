Mercato : Le Qatar s’attaque à un crack du PSG

Thibault Morlain

Tandis que l’Arabie Saoudite n’en finit plus de dépenser des millions d’euros pour faire venir de grandes stars afin de promouvoir son championnat, le Qatar adopte lui une autre politique de recrutement. La priorité est donné à de jeunes joueurs en devenir. Alors que plusieurs espoirs ont déjà rejoint le Qatar, d’autres pourraient suivre. Et voilà qu’un crack du PSG serait dans les petits papiers qataris.

Ce n’est plus un secret, le PSG dispose de l’un des meilleurs centres de formation en France, mais aussi en Europe. Mais voilà, il est souvent difficile pour les jeunes Parisiens d’avoir du temps de jeu dans la capitale. Nombreux sont ceux à alors faire le choix d’aller exploser ailleurs. La liste est déjà longue et pourrait encore s’allonger. Dernièrement, c’est Younes El Hannach, qui était le capitaine des U19 du PSG, qui avait décidé de faire ses valises pour aller continuer sa carrière au Qatar. Et voilà qu’il pourrait ne pas être le dernier à emprunter ce chemin…

PSG : Un scénario incroyable en vue pour ce transfert XXL ? https://t.co/K2iXS7yNy7 pic.twitter.com/UGxuAXsBJJ — le10sport (@le10sport) July 16, 2023

Gharbi, du PSG au Qatar ?

Le Qatar pourrait encore piocher au PSG lors de ce mercato estival. Un nouveau crack du club de la capitale serait ainsi ciblé. Comme expliqué par RMC , sous la houlette d’Antero Henrique, ancien directeur sportif du PSG et aujourd’hui directeur sportif de la Ligue du Qatar, une cellule de recrutement s’attaquerait à de nombreux espoirs du championnat de France. Et à Paris, c’est Ismaël Gharbi qui intéresserait.

Le Qatar veut faire ses courses en France

A 19 ans, Ismaël Gharbi est perçu comme l’un des jeunes les plus prometteurs du PSG. Va-t-il céder aux sirènes du Qatar ? En France, d’autres espoirs seraient dans la même situation. En effet, les Qataris auraient identifié de nombreuses pistes dans l’Hexagone à l’instar d’Adil Aouchiche (Lorient), Kays Ruiz-Atil (Auxerre) ou encore Mohamed El-Arouch (OL) pour ne citer qu’eux.