OM/RC Lens : Coup de tonnerre pour ce transfert ?

Thibault Morlain

Après avoir bataillé durant la saison pour la 2ème place de Ligue 1, l’OM et le RC Lens ont dernièrement annoncé à la lutte pour un même joueur sur le marché des transferts : Romain Saïss. Aujourd’hui à Besiktas, le Marocain pourrait donc faire son retour dans le championnat de France. Mais voilà que c’est finalement un troisième club de l’élite qui pourrait tirer son épingle du jeu avec Saïss. Explications.

Lors de la Coupe du monde au Qatar, Romain Saïss avait fait forte impression, au même titre que tous ses coéquipiers du Maroc. Le bon parcours des Lions de l’Atlas ouvre visiblement des portes au défenseur central de 33 ans lors de ce marché des transferts. Alors que Saïss aurait des prétendants dans le Golfe comme le révèle L’Equipe , le joueur de Besiktas pourrait également avoir la possibilité de faire son grand retour en Ligue 1 à l’occasion de ce mercato.

Transfert historique au RC Lens, stupeur dans le vestiaire https://t.co/mFIq7JLOLp pic.twitter.com/rHwbxTqHmH — le10sport (@le10sport) July 16, 2023

L’OM et Lens sur Saïss

Reverra-t-on Romain Saïss en France ? Ces dernières semaines, il avait été expliqué que le Marocain, passé par Angers, était dans les petits papiers de l’OM pour renforcer la défense centrale. Mais voilà que cela ne serait plus forcément le cas comme l'annonçait RMC . En effet, suite à l’arrivée de Marcelino, ce dossier Saïss aurait du plomb dans l’aile à Marseille. Ce ne sont toutefois pas les options qui manqueraient pour le Marocain. Ainsi, il avait également été révélé que le RC Lens avait également coché le nom de Romain Saïss. Un transfert soumis toutefois à une condition : le départ de Jean Onana. Comme expliqué par L’Equipe , si ce dernier venait à quitter les Sang et Or, un défenseur serait recruté.

Attention au LOSC

Romain Saïss pourrait donc aller au RC Lens… ou chez le rival nordiste : le LOSC. Le quotidien sportif assure en effet que les Dogues seraient également très intéressés par l’ancien joueur d’Angers étant donné le manque d’options dans ce secteur de jeu pour Paulo Fonseca. A voir maintenant où Saïss jouera lors de la saison à venir, lui est toujours sous contrat jusqu’en 2024 à Besiktas.