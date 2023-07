Mbappé - Neymar : Réponse imminente au PSG

Thibault Morlain

Alors que Xavi Simons va donc faire son retour au PSG, il pourrait toutefois être prêté dès cet été. Tout dépendrait toutefois de Neymar ou Kylian Mbappé. Si les deux venaient à rester à Paris, alors que le Néerlandais sera cédé. On attend donc d’y voir plus clair concernant le Brésilien et le Français et voilà que la réponse pourrait arriver très rapidement au PSG.

Ce dimanche, l’annonce du PSV Eindhoven a quelque peu surpris tout le monde. En effet, le club néerlandais a annoncé que Xavi Simons quittait le camp d’entraînement pour finaliser son transfert au PSG. La clause de rachat de 6M€ a donc été activée et le Néerlandais va ainsi revenir à Paris. Mais pour combien de temps ? Xavi Simons pourrait en effet être prêté dans la foulée par le PSG.

Quid de Neymar et Mbappé ?

Comme cela a été expliqué, le prêt de Xavi Simons dépendra de Kylian Mbappé et Neymar. Que ce soit le Français ou le Brésilien, ils pourraient quitter le PSG cet été. Le premier est à un an du terme de son contrat et s’il ne veut pas prolonger, le club de la capitale pourrait se résoudre de le vendre. Concernant le second, malgré son contrat allant jusqu’en 2027, le PSG voudrait s’en débarrasser. Quid alors de Neymar et Mbappé ?

Une réponse d’ici deux jours au PSG ?

Une réponse est donc attendue pour tenter d’y voir plus clair concernant un avenir au PSG ou non pour Xavi Simons. Et visiblement, on devrait être fixé très rapidement. Selon les informations de Fabrizio Romano, une décision pourrait être prise d’ici mardi, soit donc dans deux jours. On pourrait alors en savoir plus sur Mbappé et Neymar. A suivre…