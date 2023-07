Surprise, le PSG prépare le transfert de sa dernière recrue

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Xavi Simons est de retour à Paris. Ce dimanche, le milieu de terrain néerlandais a été autorisé à quitter le rassemblement du PSV Eindhoven pour se rendre en France et signer son contrat avec le PSG. Mais le joueur pourrait ne pas s'éterniser dans la capitale puisqu'il pourrait être prêté, notamment si Kylian Mbappé et Neymar restent la saison prochaine.

Ce dimanche, le PSG a bouclé un retour surprise. Le club parisien a profité de la clause de rachat présente dans le contrat de Xavi Simons pour le rapatrier. Un joli coup de la part du PSG, qui s'offre le milieu de terrain néerlandais pour un montant de 6M€.

Mbappé et Neymar vont déterminer le destin de Xavi Simons

Xavi Simons devrait se rendre à Paris ce dimanche pour passer sa visite médicale et enregistrer son retour au PSG. Mais selon les informations de L'Equipe et du journaliste Fabrizio Romano, l'international néerlandais pourrait bien être prêté la saison prochaine, notamment si Kylian Mbappé et Neymar venaient à rester au sein de la capitale la saison prochaine.

Son prochain club déjà identifié

A en croire les informations du quotidien sportif, le PSG travaille déjà sur le départ de Xavi Simons. Sa prochaine destination aurait déjà été identifiée par la direction parisienne, mais le nom de ce club n'a pas filtré.