Un attaquant débarque à l’OM, il annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts offensifs, l’OM serait proche de boucler le transfert d’Iliman Ndiaye. L’international sénégalais pourrait débarquer pour environ 20M€ en provenance de Sheffield United. Un très joli coup pour le club phocéen à en croire Patrick Juillard, spécialiste du football africain.

Après avoir recruté Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, l’OM devrait rapidement annoncé le transfert d’Iliman Ndiaye. Il faut dire que le club phocéen doit absolument renforcer son secteur offensif. Et selon le journaliste Patrick Juillard, spécialiste du football africain, l’International sénégalais serait une très belle pioche pour l’OM.

La nouvelle star de l’OM prend cher, elle répond cash https://t.co/yZ2lYvtSKM pic.twitter.com/a29pS46WZv — le10sport (@le10sport) July 15, 2023

Ndiaye, le gros coup de l’OM ?

« C’est un joueur atypique pour un international sénégalais. Il s’est révélé au grand public durant la CDM, puisqu’en l’absence de Sadio Mané, blessé, c’est un peu lui qui est devenu le meneur de jeu, le joueur capable de changer le rythme offensif de l’équipe, de faire des différences. Dans le genre "joueur de rupture" le Sénégal dispose évidemment de Sadio Mané et d’Ismaïla Sarr, eux ce sont des joueurs physiquement plus puissants. Iliman Ndiaye est un joueur on va dire un peu plus fin, dont le jeu est plus basé sur l’esquive techniquement », analyse-t-il pour Football Club de Marseille avant de poursuivre.

«Il sait faire des différences mais pour l’équipe»