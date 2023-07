OM : Un attaquant va débarquer, c’est imminent !

Hugo Chirossel

Alors que Renan Lodi est arrivé à Marseille ce vendredi afin de passer sa visite médicale et signer son contrat, l’OM serait en passe de s’attacher les services d’Iliman Ndiaye. Ce dernier a d’ores et déjà un accord avec le club marseillais, qui doit désormais s’entendre avec Sheffield United, où le contrat de l’international sénégalais court jusqu’en juin 2024.

L’OM est passé à la vitesse supérieure sur le marché des transferts. Geoffrey Kondogbia, première et unique recrue du club marseillais cet été, devrait très bientôt être rejoint par son ancien coéquipier de l’Atlético de Madrid, Renan Lodi. Ce dernier est arrivé ce vendredi à Marseille et devrait s’engager pour les cinq prochaines saisons avec les Olympiens. Une opération estimée à 13M€ pour l'international brésilien (16 sélections) et les Colchoneros devraient conserver un pourcentage sur une future revente du joueur âgé de 25 ans.

L’OM veut boucler le transfert de Ndiaye

Une bonne nouvelle pour l’OM, qui ne comptait plus d’arrière gauche au sein de son effectif après les départs de Nuno Tavares et Sead Kolasinac. L’autre dossier chaud du club marseillais ces derniers jours concerne le secteur offensif et plus précisément Iliman Ndiaye. Alors qu’il ne lui reste plus qu’une année de contrat avec Sheffield United, l’international sénégalais (7 sélections) aurait déjà un accord total avec l’OM d’après La Provence .

Accord bientôt trouvé avec Sheffield United ?