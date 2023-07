L’OM signe un retour à 20M€, une date est annoncée

Jean de Teyssière

L'Olympique de Marseille continue de gérer son mercato et mis à part l'arrivée de Geoffrey Kondogbia, aucun joueur n'est arrivé à La Commanderie. Cela pourrait vite changer car le transfert de Renan Lodi est imminent tout comme celui menant à Iliman Ndiaye. L'international sénégalais est en tout cas d'accord pour rejoindre l'OM et si le prix demandé est élevé, les dirigeants marseillais ont bon espoir de boucler ce retour avant la fin du week-end.

Le mercato marseillais est assez calme. Les supporters marseillais ne souhaitent pour qu'une chose : que le Mistral souffle violemment sur le Vieux Port, car les échéances à venir, avec notamment le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions va arriver très vite. Pour cela l'OM doit recruter urgemment.

Feu vert entre Ndiaye et l'OM

Pour avoir le feu vert de Iliman Ndiaye, il ne fallait pas se lancer dans d'interminables propos pour convaincre le jeune attaquant de 23 ans de rejoindre l'OM. En effet, le natif de Rouen est fan depuis qu'il est tout jeune de l'OM et y a même évolué lorsqu'il était un jeune adolescent de 11 ans. Il a ensuite fait ses classes en Angleterre avant de rejoindre Sheffield United. Selon La Provence , un accord total entre l'OM et Iliman Ndiaye pour cinq saisons aurait même été trouvé ce jeudi. Au sein de l'état-major marseillais, son profil fait en tout cas l'unanimité.

OM : Une offre va partir pour ce transfert, c'est une surprise https://t.co/kWRkqPgeFx pic.twitter.com/jvuPPkDBJZ — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Sheffield United en veut 20M€

Le seul souci qui s'oppose désormais à l'OM reste le montant du transfert. Le club olympien va débuter les négociations avec Sheffield United. Alors que d'autres clubs anglais sont aussi sur le coup, comme Everton, Fulham ou Nottingham Forest, Sheffield ne demande pas moins de 20M€ pour lâcher son jeune attaquant. Une somme conséquente, surtout après les 21M€ déboursés pour s'attacher les services de Renan Lodi et Geoffrey Kondogbia. Mais les Marseillais sont confiants et espèrent qu'un accord pourra être trouvé avant ce dimanche. Comme pour Renan Lodi et l'Atlético de Madrid qui en demandait une somme exorbitante, l'OM espère faire revoir les ambitions de Sheffield à la baisse.