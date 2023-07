Mercato : Entre Neymar et Mbappé, le PSG a tranché

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mercato estival est encore long. Et d'ici la fin du mois d'août, le PSG pourrait réserver quelques surprises, notamment avec ses stars. Après Lionel Messi, le club parisien pourrait se séparer de Neymar, dont le salaire exorbitant est devenu un véritable handicap. Kylian Mbappé ne serait pas, non plus, intouchable.

Depuis un mois, le PSG fait parler de lui pour son activité dans le sens des arrivées. Mais lors des périodes de mercato, il ne suffit pas d'acheter. Afin d'alléger sa masse salariale, le club parisien envisagerait de se séparer d'une dizaine d'éléments. A en croire les informations de RMC Sport, certaines stars ne seront pas retenues.

Le PSG a tranché pour Neymar

Ce serait le cas de Neymar, dont le contrat expire en juin 2027. L'international brésilien pourrait quitter le PSG en cas d'offre satisfaisante cet été. Comme annoncé par le 10Sport.com, Chelsea s'est renseigné sur sa situation, mais n'est toujours pas passé à l'action.

Le PSG veut conserver Mbappé, mais...

Quant à Kylian Mbappé, il pourrait, aussi, plier bagages, mais seulement s'il refuse d'activer l'option lui permettant d'étirer son bail d'une saison. La volonté première du club parisien est de le conserver, mais sa situation contractuelle pourrait le pousser vers la sortie.