PSG : Une deadline tombe pour un transfert XXL

Thomas Bourseau

Dans le cadre du mercato, le PSG pourrait se laisser tenter par la piste João Félix pour la succession de Neymar ou de Kylian Mbappé. Néanmoins, l’horloge tourne et le temps ne jouerait pas en la faveur du club parisien.

Le mercato estival a officiellement ouvert ses portes le 10 juin dernier, jour de finale de Ligue des champions remportée par Manchester City face à l’Inter (1-0). Depuis, le PSG ne cesse de faire des pieds et des mains pour mettre la main sur un joueur phare du triplé historique de Manchester City cette saison : Bernardo Silva comme le10sport.com vous le rabâche depuis un an et vous l’a confirmé ces derniers jours.

Le PSG lorgne João Félix !

Néanmoins, Manchester City joue des coudes en voulant prolonger le contrat de Bernardo Silva selon The Daily Record . Le PSG ne jetterait pas l’éponge, mais explorerait d’autres pistes en parallèle. C’est en effet ce qu’AS a confié ces dernières semaines. Dans le cadre de l’éventuelle succession de Neymar, le Paris Saint-Germain songerait à João Félix, dont le départ à l’Atletico de Madrid se confirmerait. Néanmoins, il a également été question d’une venue de Félix au PSG si jamais Kylian Mbappé venait à claquer la porte du Paris Saint-Germain.

Un transfert avant le départ de l’Atletico en Asie ou rien pour Félix ?