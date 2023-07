L’ASSE signe un buteur et vend la mèche pour son mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contraint de recruter un avant-centre après le départ de Jean-Philippe Krasso, qui s’est engagé libre à l’Etoile Rouge de Belgrade, l’ASSE a recruté Ibrahim Sissoko. Un profil totalement différent qui laisse penser que les Verts pourraient recruter un numéro 10 comme le confie Laurent Hess.

Malgré ses efforts, l’ASSE n’a pas été en mesure de conserver son meilleur buteur. En fin de contrat, Jean-Philippe Krasso a rejoint l’Etoile Rouge de Belgrade. Pour le remplacer, les Verts ont attiré Ibrahim Sissoko qui débarque libre en provenance de Sochaux. Un profil très différent de celui de Krasso, ce qui laisse penser que l'ASSE va peut-être recruter un numéro 10 comme l’explique Laurent Hess.



ASSE : Il sort du silence et se lâche sur son transfert https://t.co/15WItZfRO6 pic.twitter.com/LxIpcJOT4u — le10sport (@le10sport) July 11, 2023

Sissoko, un joli coup pour l'ASSE ?

« J'avais été déçu que l'ASSE ne parvienne pas à enrôler Ibrahim Sissoko l'an dernier, alors qu'il était libre après son départ de Niort. Il avait préféré signer à Sochaux. Sa saison dans le Doubs a confirmé qu'il savait être décisif en L2 puisqu'il a inscrit 13 buts, délivré 5 passes décisives. Ce sont des stats très correctes et le profil du Malien est intéressant : c'est un costaud, une armoire à glace ! Avec son physique de déménageur, il devrait être un bon point d'appui pour les Verts et on peut imaginer qu'il sera complémentaire d'Ibrahima Wadji, avec la vitesse du Sénégalais. Pour Gaëtan Chrbonnier, je demande à voir, mais avec ces trois attaquants là, l'ASSE dispose à présent d'une vraie force de frappe », écrit le journaliste dans sa chronique pour BUT Football Club , avant d’en rajouter une couche.

Une arrivée qui annonce le transfert d’un numéro 10 ?