Le PSG met le feu sur le mercato et lâche 150M€

Arnaud De Kanel

Bien obligé de se renforcer après deux mercato ratés, le PSG est parti très fort. Le club de la capitale a déjà dépensé 150M€ pour six recrues. Le nouvel entraineur a également débarqué et il s'agit de Luis Enrique.

L'été est lancé à Paris. Le PSG tient ses six premières recrues de l'été et cela risque de continuer. Luis Campos et ses équipes sont à l'oeuvre pour offrir le meilleur effectif possible à Luis Enrique, le remplaçant de Christophe Galtier. Au total, près de 150M€ ont déjà été dépensés.

Surprise, le PSG tombe d’accord avec deux gros joueurs ! https://t.co/ttadTDjzc9 pic.twitter.com/bGEnjOvk2c — le10sport (@le10sport) July 15, 2023

Six recrues débarquent au PSG

Le PSG est en feu sur ce mercato. Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Marco Asensio, Kang-In Lee et Cher Ndour ont débarqué tandis que Leo Messi et Sergio Ramos ont fait le chemin inverse. Une enveloppe de 150M€ a été lâchée par la direction parisienne qui ne se préoccupe pas du fair-play financier. Kylian Mbappé pourrait aider à encore plus équilibrer la balance puisque s'il n'est pas décidé à prolonger, il sera vendu. En attendant, Luis Enrique prépare son PSG à la guerre.

Enrique remplace Galtier