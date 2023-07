La recrue surprise du PSG dévoilée ?

Thomas Bourseau

Le PSG semblerait être bien décidé à dénicher un remplaçant de qualité à Keylor Navas sur le marché des transferts. Yassine Bono serait l’ultime option étudiée au Paris Saint-Germain selon la presse espagnole.

Entre le PSG et Keylor Navas, le divorce semble être prononcé. C’est du moins ce que L’Équipe confiait la semaine dernière en affirmant que Navas était sur la liste des transferts, Gianluigi Donnarumma étant conforté à son poste de gardien numéro un. Et maintenant ?

Lloris et De Gea dans le viseur du PSG

D’après les informations circulant dans la presse étrangère et française, le PSG chercherait un portier pour occuper le rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma. Les profils d’Hugo Lloris et de David de Gea seraient à l’étude au sein du comité de direction du Paris Saint-Germain selon The Daily Record et Sports Zone.

Le PSG peut doubler tout le monde pour cette star https://t.co/Kblb2GojIi pic.twitter.com/35OzgoFK37 — le10sport (@le10sport) July 15, 2023

Yassine Bono, une offensive surprise du PSG ?