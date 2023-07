PSG : En direct, il annonce la révolution avec Luis Enrique

Thibault Morlain

Après seulement un an, le PSG a donc décidé de se séparer de Christophe Galtier. Pour le remplacer, c’est Luis Enrique qui a été nommé. Désormais à la tête du club de la capitale, l’Espagnol prend donc ses marques et la question est de savoir quels seront ses choix pour sa composition d’équipe. A en croire Daniel Riolo, Luis Enrique risque d’opérer une certaine révolution au PSG.

Pour la saison à venir, le PSG va donc afficher un nouveau visage, celui que Luis Enrique va lui donner. En effet, c’est désormais l’Espagnol qui sera sur le banc du club de la capitale. Après le FC Barcelone ou encore la sélection d’Espagne, Luis Enrique se retrouve aux commandes du PSG et ça plait à Daniel Riolo. Présent au micro de L’After Foot , il a d’ailleurs annoncé une révolution qui pourrait avoir des répercussions sur les stars parisiennes.

Un club vend la mèche, le PSG prépare une offre de 80M€ https://t.co/oAIQxnrwOW pic.twitter.com/SzSjQE3vC6 — le10sport (@le10sport) July 15, 2023

« Il n’y a plus de titulaire dans cette équipe »

« J’ai envie d’être un peu optimiste parce que le vent du changement est vraiment en train de souffler. Il n’y a plus de titulaire dans cette équipe, il faut se le mettre en tête. Donc Donnarumma n’est plus titulaire. D’autant qu’il n’y a pas de numéro 2 puisqu’il n’y a pas de gardien. Luis Enrique ne peut pas raffoler de Donnarumma puisqu’il ne correspond pas à ses critères. Ils vont prendre un autre gardien et il y a aura de la concurrence », a expliqué Daniel Riolo.

« Tous les joueurs vont devoir gagner leur place »