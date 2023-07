Un tout nouveau projet annoncé, le PSG sort du très lourd

La rédaction

Cet été semble être un tournant dans le projet QSI. Lionel Messi est parti et Kylian Mbappé pourrait bien être poussé vers un transfert, puisque le Paris Saint-Germain ne souhaite pas le perdre dans moins d’un an. Mais les changements pourraient également avoir lieu dans les hautes sphères du club, puisqu’en Italie on annonce ce samedi un rapprochement avec Paolo Maldini, qui pourrait remplacer Luis Campos.

Un peu plus d’un an après le départ de Leonardo, c’est Luis Campos qui pourrait quitter le PSG. Le Portugais ne semble en effet pas avoir convaincu et son premier mercato raté reste une tache noire de son bilan. Ainsi, à Doha on aurait déjà une autre idée en tête pour prendre les manettes du projet parisien.

Mercato - PSG : On connait la première victime de Luis Enrique https://t.co/5rqZEt9jEP pic.twitter.com/DqcfY8KvRN — le10sport (@le10sport) July 15, 2023

Le Qatar veut Paolo Maldini

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , le PSG aurait approché récemment Paolo Maldini. Parti de l’AC Milan en fin de saison dernière, la légende italienne serait très appréciée au Qatar et son aura dans le monde du football pourrait être un véritable atour.

Ce que lui propose le PSG