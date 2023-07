Un nouveau projet totalement fou, le PSG bientôt fixé

Axel Cornic

Beaucoup de choses pourraient changer au Paris Saint-Germain cet été... et pas seulement dans le secteur sportif ! Luis Campos semble en effet être en danger et du côté de Doha on aurait déjà une idée pour le remplacer avec Paolo Maldini, qui a récemment quitté son poste de directeur technique à l’AC Milan.

Attiré pour sa proximité avec le clan Mbappé ainsi que sa réputation de faiseur de miracles, Luis Campos n’a pas vraiment réalisé de grandes choses au PSG depuis un an. Pire, les problèmes rencontrés avec Kylian Mbappé semblent même avoir fragilisé sa position, puisque le Qatar comptait sur lui pour maitriser la situation.

Mercato : Une star de Deschamps sauve le PSG ! https://t.co/E6SB0eQsm8 pic.twitter.com/qFE6gwWU35 — le10sport (@le10sport) July 15, 2023

Maldini approché par le PSG

Ainsi, le Portugais pourrait bien être remplacé. C’est en tout cas ce que suggère Il Corriere dello Sport ce samedi, puisque le PSG aurait approche Paolo Maldini. L’ancien directeur technique de l’AC Milan ne serait pas insensible aux appels parisiens, mais son arrivée ne devrait donc se faire qu’en cas de départ de Luis Campos.

L’Italie souhaite le garder