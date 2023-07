Une recrue déjà sur le départ ? Le RC Lens fait une grosse annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif sur le mercato, le RC Lens s’est notamment attaché les services du jeune colombien Oscar Cortès. Âgé de 19 ans, il pourrait être prêté afin d’acquérir de l’expérience. Cependant, Franck Haise écarte cette hypothèse et semble vouloir s’appuyer sur son nouveau joueur dès la saison prochaine.

Le RC Lens a déniché le successeur de sa star https://t.co/FOFk9NLkJV pic.twitter.com/18Yo5sE6Us — le10sport (@le10sport) July 15, 2023

Cortès ne bougera pas

« Il a signé avec le RC Lens, ce n'est pas pour qu'il reparte dans l'avion demain matin. C'est un jeune joueur d'Amérique du Sud (19 ans). Il a besoin de s'intégrer, c'est n'est jamais évident », assure l’entraîneur du RC Lens dans des propos rapportés par L’ÉQUIPE avant de justifier ce recrutement.

«On suit cette partie du monde»