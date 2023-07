Mercato : 68M€ arrivent, le RC Lens prépare du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le RC Lens vit actuellement un mercato record. Avec la vente de Loïs Openda, et celle imminente de Seko Fofana, le club artésien devrait récupérer quasiment 68M€. Un très joli chèque qui va permettre aux Sang-et-Or de se renforcer dans les prochains jours. Deux attaquants seraient déjà tombés d'accord avec les Lensois.

Après une saison exceptionnelle, le RC Lens, dauphin du PSG en Ligue 1, vit un mercato tout aussi impressionnant. En effet, les Sang-et-Or viennent d'exploser le record pour la vente d'un joueur. Loïs Openda vient de s'engager avec le RB Leipzig pour une somme comprise entre 43 et 46M€ ainsi que des bonus pouvant atteindre 6M€. Et ce n'est pas terminé puisque Seko Fofana devrait s'engager dans les prochains jours avec Al Nassr. Au total, le RC Lens pourrait donc encaisser environ 68M€. Un joli chèque, mais Franck Haise ne compte pas tout réinvestir sur le mercato cet été.

Du jamais vu au RC Lens, il s'enflamme pour son transfert XXL https://t.co/lUR0Z1w9PN pic.twitter.com/JY6uMajNzH — le10sport (@le10sport) July 15, 2023

«Ces deux ventes permettront de voir venir»

« On ne va pas réinvestir 50M€. Ces deux ventes permettront de voir venir. Chaque année, il y a des départs de cadres (Doucouré, Clauss et Kalimuendo notamment l’été dernier). On n’est pas Manchester City, le Bayern, Paris. On est très clairs avec le président et Arnaud (Pouille, le DG). Je savais que je n’allais pas garder mon quinze majeur. Il n’y a aucune ambiguïté là-dessus. Après, on travaille bien sur les remplaçants. On garde aussi beaucoup de monde », confie l'entraîneur du RC Lens dans des propos rapportés par L'EQUIPE .

Deux attaquants déjà d'accord avec le RC Lens ?