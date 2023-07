Du jamais vu au RC Lens, il s'enflamme pour son transfert XXL

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec Loïs Openda, le RC Lens a réalisé la vente la plus importante de son histoire, empochant un chèque de 40M€. Comme il l’espérait, l’international belge s’engage donc en faveur du RB Leipzig, et il n’a pas caché sa joie en évoquant son arrivée en Allemagne sur le site officiel de son nouveau club.

Les discussions ont été longues, mais elles ont abouti à un accord total. Le RC Lens et le RB Leipzig se sont entendus pour le transfert de Loïs Openda estimé à 40M€, soit la plus grosse vente jamais réalisée par le club nordiste. L’attaquant, qui sort d’une grande saison avec les Sang-et-Or , évoluera donc en Bundesliga à la rentrée, pour son plus grand bonheur.

« J’ai tout de suite su que je voulais faire mes prochains pas à Leipzig »

« Je suis très heureux d'avoir rejoint le RB Leipzig. Le club fait partie des meilleures équipes de la Bundesliga, participe régulièrement à la Ligue des champions et a remporté la coupe deux fois de suite. C'est un club incroyablement passionnant et après avoir rencontré Max Eberl et Marco Rose pour la première fois, j'ai tout de suite su que je voulais faire mes prochains pas à Leipzig », explique le désormais ex attaquant du RC Lens.

« J'ai hâte de commencer »