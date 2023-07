PSG : Mbappé lâche une réponse fracassante pour son transfert

Thibault Morlain

Jusqu'à présent, le PSG avait toujours fermé la porte à double tour pour le transfert de Kylian Mbappé. Cette fois, c'est différent, le club de la capitale est bel et bien prêt à se séparer de son joyau s'il ne prolongeait pas. Il faudra alors par la suite trouver preneur pour l'attaquant du PSG et visiblement, Mbappé aurait déjà ses préférences en cas de départ.

Nasser Al-Khelaïfi l'a bien répété jusqu'à présent : soit Kylian Mbappé prolonge au PSG, soit il sera vendu cet été. Un ultimatum que le club de la capitale devrait répéter dans les prochaines heures à son joueur lors des discussions prévues avec ce dernier. De son côté, Mbappé semble déterminé à ne pas signer ce nouveau contrat et ainsi partir libre en 2024. Le PSG pourrait alors sévir et ouvrir grand la porte à un transfert de l'international français.

Catastrophe, Guardiola prépare une offre pour une star du PSG ! https://t.co/cyixKKy5N9 pic.twitter.com/0xS9fTHLKu — le10sport (@le10sport) July 17, 2023

Arsenal et Liverpool, c'est non pour Mbappé

Selon les informations de SportsZone , le PSG serait bel et bien prêt à vendre Kylian Mbappé lors de ce mercato estival. Ainsi, si le numéro 7 de Luis Enrique venait à ne pas vouloir prolonger, le club de la capitale écoutera toutes les offres et un montant de 200M€ suffira à obtenir un accord avec Paris. De quoi alors intéresser Arsenal et Liverpool, mais visiblement, cela ne serait pas réciproque du côté de Kylian Mbappé. Malgré ces tentatives annoncées des Gunners et des Reds, le joueur du PSG n'aurait aucune intention de rejoindre ces clubs.

Direction le Real Madrid ?