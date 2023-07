Réunion au sommet programmée entre le PSG et Mbappé

Jean de Teyssière

Kylian Mbappé a fait son grand retour au PSG ce lundi, 44 jours après le dernier match de Ligue 1 ace à Clermont (2-3), et la fête pour le titre. Il y a 44 jours, l'avenir de Mbappé au PSG ne faisait aucun doute et désormais, un flou entoure le futur du Bondynois dans le club qu'il a rejoint en août 2017. Un flou que voudra vite dissiper le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi qui devrait s'entretenir avec son joueur mardi.

La saga Mbappé n'est pas prête de s'arrêter et pourrait même repartir de plus belle en ce début de semaine. Le retour à l'entraînement des internationaux était attendu ce lundi et Marquinhos, Marco Asensio ou encore Kylian Mbappé sont arrivés à Poissy, dans le Campus PSG. La présence de Mbappé fait forcément énormément parler et ce retour devrait donner quelques informations sur le futur du Bondynois.

Mbappé veut toujours partir en juin 2024

Du côté du camp Mbappé, on ne semble pas avoir changé de position. D'après L'Equipe , Kylian Mbappé a suivi de loin toute cette affaire, et notamment la menace présidentielle de Nasser al-Khelaïfi lors de la présentation de Luis Enrique le 5 juillet dernier appuyant le discours tenu jusqu'alors en interne : soit le numéro 7 du PSG prolonge, soit il est vendu cet été. Cette injonction présidentielle n'aurait pas troublé Mbappé qui campe sur ses positions : il partira libre en juin 2024.

Le PSG rêve d’un énorme transfert, une offre titanesque est dégainée https://t.co/YeXTqqlgZk pic.twitter.com/gUtnC6ua00 — le10sport (@le10sport) July 17, 2023

Réunion entre NAK et Mbappé