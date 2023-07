Mbappé, Kane... Toutes les infos mercato du 17 juillet

La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Mbappé : Le PSG veut 200M€

Ce lundi, Kylian Mbappé a donc repris le chemin de l'entraînement avec le PSG. Mais son avenir demeure toujours plus incertain que jamais. Alors que le Français ne semble toujours pas vouloir prolonger, le club de la capitale est prêt à s'en débarrasser. Selon SportsZone , le PSG ouvrira la porte à un transfert de Mbappé, moyennant un chèque de 200M€ ainsi que la moitié de sa prime de fidélité. A voir maintenant quel club pourrait s'aligner sur un tel montant.



Plus d'informations ici.

PSG : Mbappé recale déjà deux clubs

Kylian Mbappé ne voulant pas prolonger, le PSG pourrait donc se résoudre à ouvrir la porte à un transfert de son numéro 7. De quoi intéresser du monde. Si les regards se tournent vers le Real Madrid, SportsZone explique que Liverpool et Arsenal pourraient également tenter leur chance. Mais voilà que l'intérêt ne serait pas réciproque. En effet, pour Mbappé, il ne serait pas question de rejoindre l'un de ces deux clubs de Premier League.



Plus d'informations ici.

PSG : Xavi Simons dans l'opération Kane ?

A la recherche d'un buteur de renom pour la saison à venir, le PSG pense notamment à Harry Kane. Et alors que le Britannique semble pencher en faveur du Bayern Munich, le club de la capitale ne perdrait pas espoir. Le PSG pourrait d'ailleurs avoir un nouvel argument en sa possession afin de faire pencher la balance de son côté. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le PSG réfléchirait à la possibilité d'inclure Xavi Simons dans l'opération afin notamment de réduire les demandes de Tottenham pour Kane.



Plus d'informations ici.

Une offre de 6M€ tombe pour l'ASSE