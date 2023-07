C’est fait, le PSG boucle un transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG ne sait pas qu'acheter. Lors de ce mercato, le club parisien parvient aussi à boucler quelques ventes. La dernière est celle d'un joueur formé au sein de la capitale. Le jeune El Chadaille Bitshiabu va s'engager avec le RB Leipzig pour les cinq prochaines saisons. Il s'est rendu en Allemagne ce lundi pour passer sa visite médicale.

Ces dernières années, le PSG a eu le plus grand mal à vendre, se contentant de prêter ses indésirables. Mais lors de ce mercato, Luis Campos parvient à dégraisser son effectif. Doucement mais sûrement, le conseiller sportif du PSG réalise quelques jolis coups, comme la vente d'El Chadaille Bitshiabu.

PSG : Luis Enrique a appelé Mbappé ! https://t.co/kjUWkO8bVV pic.twitter.com/27XV4NFX9P — le10sport (@le10sport) July 17, 2023

C'est signé pour Bitshiabu

Comme confirmé par Goal, le défenseur du PSG va s'engager avec le RB Leipzig dans les prochaines heures. Bitshiabu s'est rendu en Allemagne ce lundi pour passer sa visite médicale et signer un contrat de cinq ans. Sur le plateau de l 'After Foot , Daniel Riolo avait salué le travail du PSG.

« C'est une excellente vente »