Le PSG prêt à faire des folies pour son buteur, cet aveu étonnant

Axel Cornic

Jan-Christian Dreesen, directeur général du Bayern Munich, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Harry Kane. Après des années passées à Tottenham, l’attaquant est l’un des gros dossiers du mercato et le club bavarois aimerait frapper un gros coup, même si le Paris Saint-Germain semble à l’affût pour essayer de rafler la mise.

Après toute une vie passée dans son club formateur, Harry Kane semble prêt pour découvrir des nouveaux horizons. Et ce n’est pas passé inaperçu, puisque les plus grands clubs au monde rêvent de s’attacher les services du capitaine de l’Angleterre, avec notamment le PSG.

Un champion du monde en échange, l'énorme offre du PSG https://t.co/rIx9QZQm1H pic.twitter.com/DK20V0b7pN — le10sport (@le10sport) July 17, 2023

L’été d’Harry Kane

Si ces derniers jours d’autres noms ont été évoqués, Harry Kane semble toujours avoir été la cible principale des Parisiens. D’ailleurs, son arrivée pourrait totalement chambouler le dossier Kylian Mbappé, puisque l’Anglais a un profil parfait pour mettre en valeur ses qualités.

« Tout le monde sait qu'on s'intéresse beaucoup à lui »