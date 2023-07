Le PSG prêt à tout pour ce buteur, il lâche une réponse énigmatique

Benjamin Labrousse

Désireux de renforcer considérablement son attaque avec le recrutement d’un attaquant de calibre mondial, le PSG apprécie la piste menant à Harry Kane. Problème, l’avant-centre de Tottenham préférerait le Bayern Munich. De plus, les dirigeants des Spurs ne sont pas vendeurs, bien que le nouvel entraîneur du club londonien ait pu se montrer très évasif à ce sujet.

Malgré l’arrivée de nombreuses recrues ces dernières semaines, le PSG n’a toujours pas lancé les grandes manœuvres de son mercato estival. Pour rappel, le club parisien recherche activement à attirer un avant-centre polyvalent, mais vise un profil très confirmé. Si plusieurs pistes ont été activées ces dernières semaines, le PSG semble décidé à recruter le buteur de l’équipe nationale d’Angleterre Harry Kane. Si le Serbe Dusan Vlahovic (Juventus) semble lui aussi dans les petits papiers des dirigeants parisiens, le buteur des Spurs pourrait quant à lui rallier le Bayern Munich qui s’intéresse à lui depuis plusieurs mois.

« J'ai eu une bonne discussion avec Harry »

Mais Harry Kane pourrait également rester à Tottenham. Le président des Spurs Daniel Levy a toujours clamé que son attaquant vedette n’était pas à vendre. Récemment nommé entraîneur du club londonien, Ange Postecoglu s’est exprimé à ce sujet. « Il ne s'agit pas d'une vision spécifique pour une personne, mais pour le groupe. Harry et moi sommes parfaitement d'accord sur ce point, nous voulons que l'équipe soit performante cette année. J'ai eu une bonne discussion avec Harry. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a rien de révolutionnaire ou de déterminant par rapport à ce que les gens recherchent. Juste une bonne discussion » , affirme le technicien grec dans des propos relayés par Football London .

« Beaucoup de choses se décident en cours de route »