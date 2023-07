La grande annonce de Messi après avoir quitté le PSG

Alexis Brunet

Il faudra s'y faire, la saison prochaine on ne verra plus Lionel Messi évoluer sur les pelouses de Ligue 1. L'Argentin a quitté le championnat de France à la fin de son contrat avec le PSG, et il a rejoint l'Inter Miami. Après plusieurs semaines d'attente, le septuple Ballon d'Or a enfin été présenté à son nouveau public, et il en a profité pour faire une grande annonce.

L'aventure de Lionel Messi au PSG n'aura duré que deux saisons finalement. Arrivé en fanfare en 2021, l'histoire de l'Argentin à Paris n'a pas été aussi belle que l'on aurait pu croire. Pris à partie par certains supporters, et même sifflé de nombreuses fois, le septuple Ballon d'Or n'a pas prolongé son contrat à l'issue de ses deux saisons en France. Longtemps annoncé au FC Barcelone, c'est finalement à l'Inter Miami que l'attaquant a posé ses valises. Il aura la lourde tâche de redresser au classement la franchise de Floride.

« Je suis très heureux d'avoir choisi de venir jouer dans cette ville »

Alors que le transfert de Messi était conclu depuis plusieurs semaines, il n'a été officialisé que récemment, et l'Argentin a été présenté ce dimanche 16 juillet au public du DRV PNK Stadium. Après un retard dû aux intempéries qui touchaient Miami, l'Argentin s'est adressé à la foule, présente en masse, d'après des propos rapportés par RMC Sport . « Je suis très heureux d'avoir choisi de venir jouer dans cette ville, avec ma famille, d'avoir choisi ce projet, et je n'ai aucun doute sur le fait que nous allons beaucoup nous amuser, que nous allons passer de bons moments, et que de très belles choses vont se produire. »

Busquets a rejoint Messi

Lionel Messi ne sera pas dépaysé complètement à l'Inter Miami. En plus du propriétaire qui n'est autre que David Beckham, le club américain a aussi annoncé dernièrement que Sergio Busquets s'était engagé avec la franchise. L'Espagnol a joué de nombreuses années avec l'Argentin au FC Barcelone. Jordi Alba, lui aussi ancien Barcelonais, et coéquipier de Messi et Busquets doit également s'engager avec Miami.