Un énorme projet dévoilé avec la dernière recrue du PSG

Benjamin Labrousse

Après les annonces du recrutement de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez, Kang-In-Lee, et enfin celle de Cher Ndour, le PSG s’apprête à communiquer officiellement autour du retour de Xavi Simons en provenance du PSV Eindhoven. Mais il ne devrait pas rester longtemps. Le milieu néerlandais devrait être prêté dans la foulée, tout en s’inscrivant dans un projet à long terme avec le club parisien.

Le PSG a frappé un grand coup. Il y a plusieurs semaines, l’Équipe avançait que le club parisien aurait bien du mal à convaincre Xavi Simons (20 ans), parti l’été dernier au PSV Eindhoven, de s’engager dans la durée à Paris. Pour rappel, le PSG détenait une clause de rachat à hauteur de 6 M€ pour Xavi Simons, qui est attendu ce lundi dans la capitale française afin d’officialiser son retour. Le club batave a quant à lui d’ores et déjà officialisé le départ de l’international néerlandais.

Xavi Simons va rejoindre le RB Leipzig en prêt

Comme l’a précisé le journaliste Fabrizio Romano ces dernières heures, Xavi Simons devrait partir en prêt dans la foulée de son officialisation au PSG. Et si le RB Leipzig était récemment annoncé comme le principal candidat pour accueillir le joueur de 20 ans dans ses rangs, le journalisteaffirme désormais que Xavi Simons est convaincu que le club allemand représente la meilleure option pour son avenir, et devrait communiquer à ce sujet ce lundi.

Xavi Simons de retour au PSG en 2024

De plus, Fabrizio Romano affirme que Xavi Simons devrait rejoindre le RB Leipzig sans option d’achat. Auteur d’une saison pleine sous les couleurs du PSV en 2022-2023, Xavi Simons va ainsi poursuivre sa progression au plus haut niveau. Car dans la tête des dirigeants parisiens, le calcul est simple : le Néerlandais représente l’avenir et devrait revenir à l’été 2024 afin de s’imposer au PSG. Affaire à suivre….