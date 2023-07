PSG : L’incroyable opération à 40M€

Thibault Morlain

Xavi Simons est de nouveau un joueur du PSG. En effet, ce dimanche, le PSV Eindhoven a annoncé que le Néerlandais quittait le camp d’entraînement pour finaliser son retour chez les champions de France où un contrat de 4 ans l’attend. Pour arriver à ses fins, le PSG a donc profité de sa clause de rachat, fixée à 6M€. De quoi réaliser une incroyable opération financière.

Après avoir bouclé 6 recrues lors de ce mercato estival, le PSG ne voulait pas prévu de s’arrêter là. Et pour le 7ème renfort de Luis Enrique, on s’attendant davantage à voir arriver un buteur de renom, ça négocie notamment actuellement avec Dusan Vlahovic et la Juventus. C’est finalement Xavi Simons qui signe avec le PSG lors de cette intersaison. Après une saison au PSV Eindhoven, le Néerlandais fait là son grand retour avec le club de la capitale. Une excellente opération sportive pour le PSG, mais aussi économique…

La presse allemande annonce le prochain buteur du PSG https://t.co/WAbCh8Fv6W pic.twitter.com/gL4YnG9uYM — le10sport (@le10sport) July 16, 2023

Acheté pour 6M€, Xavi Simons en vaut 40

Exceptionnel avec le PSV Eindhoven tout au long de la saison, Xavi Simons a donc gagné en expérience. Il revient ainsi plus fort au PSG, mais également avec une valeur largement plus importante. C’est là que l’opération financière est à souligner pour le club de la capitale. Grâce à son option de rachat, le PSG s’est offert Xavi Simons pour 6M€. Mais voilà que Paris pourrait déjà en tirer une plus-value impressionnante. Aujourd’hui, la valeur du joueur de 20 ans est estimée à 40M€, si ce n’est plus.

Une gestion intelligente du PSG

Le coup est donc excellent pour le PSG et la gestion de Xavi Simons pourrait être encore plus intéressante que jamais. En effet, le Néerlandais pourrait immédiatement être envoyé en prêt afin qu’il prenne encore plus d’expérience au plus haut niveau. Le RB Leipzig est ainsi le favori pour accueillir Xavi Simons pour la saison à venir. Le joueur du PSG pourrait alors disputer la Ligue des Champions et revenir encore plus fort à Paris à l’été 2024.