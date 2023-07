Messi : Le PSG se fait fracasser

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Deux ans après sa signature au PSG, Lionel Messi à quitter le club de la capitale afin de s’engager avec l’Inter Miami. Clairement, le passage de l’Argentin à Paris ne restera pas dans les annales. Mais pour David Trezeguet, le club de la capitale a sa part de responsabilité.

Arrivé libre en 2021, Lionel Messi avait suscité les espoirs les plus fous au PSG. Mais les supporters parisiens vont rapidement déchanter. Après une première saison au mieux quelconque, l’Argentin était bien plus beau jambes pour débuter son second exercice à Paris. Mais l’après-Coupe du monde n’aura pas été à la hauteur et Lionel Messi a finalement quitté le PSG après deux saisons plus que poussives. Néanmoins, David Trezeguet estime que les critiques ont été trop dures à l’égard de La Pulga .

Messi surprend son monde, c’est validé au Real Madrid ! https://t.co/dFE5meZdwf pic.twitter.com/IxIpWjfITW — le10sport (@le10sport) July 15, 2023

Le coup de gueule de Trézeguet

« La France n'a jamais compris le caractère de Lionel Messi, la hiérarchie qu'il a donnée à une ligue moins clinquante que le football anglais, espagnol, italien et je dirais même allemand. La France n'a jamais apprécié le talent. Je pense que la France en général aujourd'hui, avec le temps qui s'est écoulé, est très mécontente que Messi n'ait pas continué à faire partie de cette équipe. Un gars qui vous pousse à tous les niveaux, en termes de football, en termes d'image, en termes de prestige. Rarement la France a eu un joueur de ce niveau », confie le champion du monde 1998 pour ESPN , avant de poursuivre.

«Les critiques en France ont été très fortes»