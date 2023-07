Le PSG interpelle Mbappé pour son transfert

Alexis Brunet

Le feuilleton au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé tient la planète football en haleine sur le mercato. Personne ne sait encore si le Français restera cet été au PSG, ou bien s'il filera au Real Madrid. Son club lui-même ne connaît pas encore sa décision. L'attaquant va donc devoir très vite informer le champion de France de sa décision.

Cet été, Luis Campos a déjà fait venir six joueurs au PSG. Des renforts qui sont les bienvenus, mais est-ce que tous ces éléments auront la chance d'évoluer avec Kylian Mbappé ? La question peut se poser, car l'attaquant parisien est sur le départ. Reste à savoir si cela sera pour cet été, ou bien pour l'année prochaine.

Le PSG demande à Mbappé de prendre sa décision

Pour pouvoir se plonger au plus vite dans la nouvelle saison, le PSG a besoin de savoir vite le choix de Kylian Mbappé. Rapportées par le journaliste espagnol Dani Gil, des sources internes au club ont déclaré : « C'est Kylian qui doit dire au club avec certitude ce qu'il fait. » À partir de là, Paris pourra prendre une décision, et avancer sur le recrutement d'un possible remplaçant à Mbappé.

Le PSG veut du lourd en attaque

SI Kylian Mbappé venait à partir du PSG, le club de la capitale devra obligatoirement frapper au minimum un gros coup sur le marché des transferts. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Paris souhaite signer Bernardo Silva depuis plusieurs semaines. Mais ce n'est pas tout, un buteur serait aussi fortement apprécié. Si pour Harry Kane et Victor Osimhen cela semble mal embarqué, la piste Dušan Vlahović prend de l'ampleur au fil des derniers jours.