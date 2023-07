PSG : La réponse à 80M€ pour le transfert de Mbappé

Alexis Brunet

En cette période de mercato, le PSG est sous pression. Le club parisien pourrait très bien perdre Kylian Mbappé dès cet été, un départ qui ferait très mal au champion de France. Mais alors que le Real Madrid lui fait la cour depuis plusieurs années, l'attaquant pourrait décider de rester à Paris encore une année. Et Mbappé aurait ses raisons de faire un tel choix.

Pour le moment, Luis Campos peut se vanter d'avoir réalisé un mercato de plutôt bonne qualité cet été au PSG. Le conseiller football parisien a réussi à faire venir pas moins de six joueurs pour l'instant. Il a réalisé trois jolis coups, en signant Marco Asensio, Milan Skriniar et Cher Ndour libres. Le Portugais n'a pas hésité aussi à mettre la main au portefeuille pour faire venir Manuel Ugarte pour 60M€, Lucas Hernandez pour 45M€, et Kang in-Lee pour 22M€.

L'avenir de Mbappé, au centre de toutes les attentions

Bien que le mercato parisien soit de bonne facture pour l'instant, il peut changer du tout au tout selon le destin d'un homme, Kylian Mbappé. Il y a plusieurs semaines déjà, le Français avait signifié à son club, son souhait de ne pas prolonger son contrat jusqu'en 2025. Depuis cette annonce, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi avait posé un ultimatum à son joueur. Soit il prolonge son contrat, soit il est vendu. Selon le journal AS , le champion du monde compterait rester à Paris cet été, sans pour autant prolonger. Ainsi, l'attaquant formé à l'AS Monaco ne perdrait pas sa prime de fidélité d'une valeur de 80M€, et il pourrait partir libre par la suite au Real Madrid.

Mercato : Mbappé de retour au PSG ! https://t.co/U2jGXaVRTF pic.twitter.com/NCb9noU5op — le10sport (@le10sport) July 17, 2023

Le mercato peut-il faire changer d'avis Mbappé ?

On sait que dans le foot, tout va très vite. Ainsi pour espérer voir Kylian Mbappé rester au PSG, Luis Campos cherche à réaliser un mercato de grande qualité, pour prouver au natif de Bondy, que le projet parisien ne bat pas de l'aile. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le prochain dossier chaud du conseiller football du club de la capitale devrait être Bernardo Silva. Campos souhaite finaliser ce transfert en priorité, et par la suite il essayera de faire venir un avant-centre. La piste Dušan Vlahović revient avec insistance ces derniers jours.