PSG : Luis Enrique a appelé Mbappé !

C'est officiel, Kylian Mbappé est de retour au PSG. Ce lundi, les internationaux retrouvaient l'entraînement et devaient passer une batterie de tests médicaux et physiques. Mbappé est bel et bien arrivé au Campus PSG et a même été filmé en train de faire une accolade à Neymar. Sa situation fait évidemment les gros titres et Luis Enrique, le nouvel entraîneur du PSG aurait appelé le Bondynois ces derniers jours pour évoquer le sujet.

Le feuilleton Kylian Mbappé repart de plus belle. Le Bondynois a fait son grand retour à l'entraînement ce lundi. En plus de découvrir le nouveau centre d'entraînement ultra-moderne du PSG à Poissy, le vice-champion du monde 2022 en a profité pour passer par les traditionnels tests physiques et médicaux. A quelques semaines du début du championnat de France de Ligue 1, son avenir semble encore flou et Luis Enrique, conscient du cas Mbappé, pourrait vouloir rapidement être fixé.

Mbappé campe sur ses positions

Kylian Mbappé ne semble pas enclin à changer d'avis sur ce qu'il a annoncé au PSG en juin dernier. Il honorera sa dernière année de contrat, puis il partira libre, là où bon lui semblera. Le Real Madrid semble être en pole position pour accueillir le Bondynois la saison prochaine mais le PSG ne se laissera pas faire. Devant cette annonce de Mbappé, le club, par la voix de son président, Nasser al-Khelaïfi, a affiché une position claire : soit il prolonge, soit il part dès cet été.

Luis Enrique a appelé Mbappé