Mbappé - PSG : La presse espagnole balance une nouvelle annonce

Thibault Morlain

En ce lundi 17 juillet, tous les yeux sont rivés sur Kylian Mbappé, qui reprend le chemin de l'entraînement avec le PSG. Une reprise avec le club de la capita alors que son avenir est plus indécis que jamais. Partira ? Ne partira pas ? En Espagne, on a fait une nouvelle annonce concernant Mbappé et le Real Madrid.

Bénéficiant de quelques jours de repos en plus, les internationaux du PSG avaient rendez-vous ce lundi matin dans le tout nouveau centre d'entraînement pour leur reprise. Les Parisiens ont alors défilé, mais les yeux étaient rivés sur un seul homme : Kylian Mbappé. Le natif de Bondy a ainsi retrouvé le PSG alors que son avenir fait toujours l'objet d'un incroyable feuilleton...

Le PSG lui lance un ultimatum, Mbappé prend sa décision https://t.co/MkD3qA9ok9 pic.twitter.com/1iLd6NT8zY — le10sport (@le10sport) July 17, 2023

« Il n'y a pas d'alarme au Real Madrid »

Avec le retour de Kylian Mbappé à l'entraînement, El Chiringuito était en édition spéciale ce lundi matin. L'occasion pour Josep Pedrerol de rapporter quelques échos en provenance du Real Madrid à propos du joueur du PSG. Le journaliste espagnol a alors confié sur Mbappé : « Rien n'a changé, il n'y a pas d'alarme au Real Madrid. Rien ne va arriver aujourd'hui ni demain ».

Le transfert de Mbappé est possible