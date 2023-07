Mercato : Il veut tout faire capoter pour cette opération du PSG

Alexis Brunet

L'un des sujets chauds de l'été parisien est l'avenir de Xavi Simons. L'attaquant sort d'une grande saison au PSV Eindhoven, et grâce à une clause, le PSG a l'opportunité de le faire revenir en France. Selon les dernières rumeurs, le jeune Néerlandais aurait fait le choix de s'engager à nouveau avec Paris. Il devrait par la suite être prêté au RB Leipzig, à moins que Manchester United ne change tout.

À l'été 2021, Xavi Simons quittait le PSG, et il s'engageait avec le PSV Eindhoven. Le club parisien conscient du talent de son jeune élément, insérait une clause de rachat dans le deal. Un an plus tard, et après une très belle saison du Néerlandais, le champion de France a donc pris la décision de faire revenir son ancien joueur pour 6M€.

La décision finale revenait à Simons

Le PSG voulait donc faire revenir Xavi Simons, mais c'est au joueur que revenait la décision finale. Ce dernier a pesé le pour et le contre, et selon l’Équipe , il a fait le choix d'un retour en France. Reste à voir si Paris pourra lui donner un rôle important dès cet été.

Mbappé : Le PSG prépare un transfert à plus de 200M€ https://t.co/UkBRg1tjLs pic.twitter.com/1GHJ3yTTIJ — le10sport (@le10sport) July 17, 2023

Manchester United tente le coup pour Simons