Incroyable, il se fait menacer avant son transfert au PSG

Alexis Brunet

Cet été, Luis Campos veut se racheter de ses précédents recrutements ratés à la tête du PSG. Le Portugais a donc décidé de passer à la vitesse supérieure. Six joueurs ont déjà signé à Paris, et cela ne devrait pas être fini. Le club de la capitale se cherche un buteur. La piste menant à Dušan Vlahović est très chaude. Mais avant même de peut-être débarquer en France, l'attaquant s'est fait menacer par des supporters parisiens, qui ne veulent pas le voir au PSG.

Depuis plusieurs semaines, le PSG s'affaire pour essayer de boucler un, voire deux gros coups en attaque. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos souhaite faire venir Bernardo Silva à Paris. Le Portugais prendrait alors la place laissée vacante par Lionel Messi. Le côté gauche de l'attaque parisienne reviendrait à Kylian Mbappé s'il reste, et il faudrait donc trouver un buteur de classe internationale.

La piste Dušan Vlahović est très chaude

De très nombreux attaquants ont été cités dans le viseur du PSG cet été. Harry Kane faisait figure de priorité, mais l'Anglais semble être promis maintenant au Bayern Munich. Paris était aussi très intéressé par Victor Osimhen, mais le prix demandé par le président de Naples a refroidi les ardeurs du club de la capitale. Pour trouver finalement son bonheur, le champion de France pourrait piocher une nouvelle fois en Italie.

Dušan Vlahović menacé par des supporters du PSG