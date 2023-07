Le PSG va toucher le jackpot !

Baptiste Berkowicz

Alors que Luis Enrique va rencontrer la dernière partie de son groupe avec le retour des internationaux ce lundi 17 juillet, la préparation du PSG pour la saison prochaine s'intensifie. L'entraineur espagnol se sait très attendu et entend bien préparer au mieux ses troupes. Une tournée au Japon est d'ores et déjà prévue et devrait rapporter plus de 20M€ au club de la capitale.

L'ère Luis Enrique prend forme. Les internationaux du PSG doivent retrouver le centre d'entrainement ce lundi 17 juillet afin de commencer pleinement la préparation pour la saison prochaine. Une tournée au Japon est notamment au programme.

Le PSG rêve d’un énorme transfert, une offre titanesque est dégainée https://t.co/YeXTqqlgZk pic.twitter.com/gUtnC6ua00 — le10sport (@le10sport) July 17, 2023

Un jackpot de 20M€ grâce au Japon

L'effectif du PSG doit s'envoler dans les prochains jours pour l'Asie afin d'y réaliser pas moins de trois matchs amicaux. D'après les informations de L'Équipe, le club de la capitale devrait empocher un peu plus de 20M€ par l'intermédiaire de cette tournée au Japon, ce qui la place comme l'une des plus lucratives de tous les temps pour un club de foot. Initialement, la direction parisienne souhaitait aller aux États-Unis, mais l’offre financière japonaise a changé la donne.

Des recettes presque doublées en un an

Le PSG avait déjà choisi de réaliser sa préparation estivale au Japon la saison dernière. Néanmoins, cette tournée n'avait pas rapporté autant d'argent aux dirigeants parisiens. Le club de la capitale avait empoché la somme de 12M€ soit près de moitié moins par rapport à cette saison.