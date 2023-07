Mbappé - PSG : Une révolution annoncée en direct ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Enrique ne compte faire aucun cadeau. Le nouvel entraîneur du PSG, qui a dirigé ses premières séances d'entrainements récemment, devrait construire une équipe au sein de laquelle prône la méritocratie. Tout le monde serait menacé y compris les plus anciens comme Marquinhos, qui pourrait bien se retrouver en danger en ce début de saison.

Avec Luis Enrique, les cartes sont redistribuées. Le nouvel entraîneur du PSG ne compterait pas faire de traitement de faveur lors de cette saison. Chaque joueur devra mériter sa place dans le groupe parisien comme l'a annoncé Daniel Riolo.

Luis Enrique fait sa révolution

« J’ai envie d’être un peu optimiste parce que le vent du changement est vraiment en train de souffler. Il n’y a plus de titulaire dans cette équipe, il faut se le mettre en tête » a-t-il déclaré lors de l' After Foot. Et cela pourrait toucher aussi le brassard de capitaine. Discuté la saison dernière, Marquinhos pourrait se retrouver sous la menace d'autres leaders du vestiaire comme un certain Kylian Mbappé, qui occupe ce rôle en équipe de France.

Marquinhos menacé par Mbappé ?