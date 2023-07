PSG : Ça va clasher avec Luis Enrique ? Il fait une révélation

Thibault Morlain

Après seulement un an sur le banc du PSG, Christophe Galtier a donc été démis de ses fonctions. Pour le remplacer, le club de la capitale a étudié différents profils avant de finalement faire confiance à Luis Enrique. L’ancien entraîneur du FC Barcelone est donc maintenant aux commandes à Paris. A quoi faut-il alors s’attendre avec lui ? Un ancien protégé de Luis Enrique a annoncé la couleur.

Christophe Galtier n’ayant pas forcément réussi une saison convaincante, le PSG a décidé de changer d’entraîneur. Et c’est donc Luis Enrique qui a été nommé sur le banc du club de la capitale. Passé par le banc de l’AS Rome, du FC Barcelone ou encore celui de la sélection d’Espagne, Luis Enrique est désormais à la tête du PSG. L’ayant connu en Italie, Loïc Négo s’est confié à L'Equipe sur le profil de l’Ibérique, qui n’est visiblement pas dans le clash avec ses protégés.

« Je ne me souviens pas d'un mec dans l’affrontement"

« Moi, j'étais jeune et il me considérait. Il est dans la séduction, il chambre, il vous fait des petites remarques. Je ne me souviens pas d'un mec dans l'affrontement. Il va te convaincre que ce qu'il te dit, c'est la bonne solution », s’est ainsi rappelé Loïs Négo de Luis Enrique.

« Il y a toujours chez lui une volonté de cultiver la gagne »