Mbappé - PSG : Une offre à 400M€ va partir !

Présent lundi lors de la reprise de l'entraînement au Campus PSG, Kylian Mbappé a relancé par sa présence le feuilleton de son départ, ou non, du club cet été. Sa position ne semble toujours pas avoir bougé, sa volonté étant de partir libre l'été prochain, notamment pour toucher sa prime de fidélité de 80M€. Une prime qui vient s'inviter dans les débats économiques du Real Madrid pour décider de la faisabilité de l'opération, qui pourrait coûter pas moins de 400M€. Mais à Madrid, on peut se le permettre.

Le feuilleton de l'été continue et Kylian Mbappé continue de faire les gros titres, notamment en Espagne ou on se passionne pour ce sujet. Les journalistes espagnols ont même sorti la calculette pour savoir si l'opération Mbappé est possible.

Le PSG veut le vendre cher

Depuis son rachat par les Qataris en 2011, le Paris Saint-Germain a battu bon nombre de records et notamment celui du transfert le plus onéreux de l'histoire. En 2017, le PSG a réussi à convaincre Neymar de venir à Paris, en l'échangeant contre la somme de 222M€. Encore à ce jour, malgré le grand dérèglement des montants de transferts, cette somme n'a pas été battue. Cette fois-ci, le PSG veut marquer l'histoire des transferts, mais dans l'autre sens. Selon le média espagnol AS , le PSG, prêt à vendre Kylian Mbappé s'il ne prolonge pas son contrat, attendrait une somme pharaonique que seul le Real Madrid semble prêt à mettre.

Une offre à 400M€ prête à partir ?