PSG : Luis Enrique lâche une énorme annonce dans le vestiaire

Benjamin Labrousse

Nommé entraîneur du PSG le 5 juillet dernier, Luis Enrique a pu prendre la pleine mesure de ses fonctions ces derniers jours. Ce mardi, l’entraîneur espagnol a été rejoint dans la direction de sa séance d’entraînement par le président Nasser Al-Khelaïfi. L’occasion pour les deux hommes de mettre les choses au clair avec les joueurs, mais également pour l’Espagnol d’afficher ses ambitions.

Cet été, le PSG a une fois de plus, décidé de démarrer un nouveau cycle. En nommant l’ancien entraîneur du Barça et de la sélection espagnole Luis Enrique à la tête du club, la direction parisienne a réalisé un choix fort. Et si lors de son intronisation, Luis Enrique avait clairement assumé voire embrassé la pression ainsi que les responsabilités que lui procurait ce poste d’entraîneur, ce dernier a eu l’occasion de l’afficher devant son groupe.

Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos présents à l’entraînement ce mardi

Car ce mardi, le PSG a vraisemblablement décidé de marquer le coup avant le départ au Japon samedi dans le cadre de la tournée estivale. Ainsi, la séance d’entraînement a été marquée par la présence du président Nasser Al-Khelaïfi ainsi que celle du conseiller sportif Luis Campos. L’occasion pour le président de remettre de l’ordre dans un vestiaire marqué par une saison compliquée, mais également l’occasion de s’affirmer face aux nouvelles recrues du PSG.

Luis Enrique vise tous les trophées avec le PSG