Luis Enrique rêve de son transfert, il lâche sa réponse au PSG

Axel Cornic

Avec le possible départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain est en plein doute et a déjà commencé à chercher une nouvelle star si jamais le pire des scénarii venait à se confirmer. C’est le cas avec João Félix, qui a déjà été lié au club parisien par le passé et qui avec son agent est assez proche de Luis Campos.

Cela fait quelques jours déjà que l’ultimatum du PSG est arrivé à son terme. Début juin, Nasser Al-Khelaïfi exigeait une réponse rapide de la part de Kylian Mbappé... mais elle n’est toujours pas arrivée. Le Français semble toujours décidé à partir en juin 2024, ce qui met son club dans une position extrêmement délicate.

Discussion au sommet au PSG avec Mbappé ? La vérité est dévoilée https://t.co/JCdwALwtaP pic.twitter.com/6e7fySmZFX — le10sport (@le10sport) July 18, 2023

Le PSG imagine le pire avec Mbappé

En effet, comme l’a dit le président, le PSG n’a d’autres choix que prolonger ou vendre sa star. Et les dernières indiscrétions ne vont pas forcément gonfler l’espoir parisien ! La Gazzetta dello Sport annonce par exemple ce mardi que Mbappé n’aurait aucunement changé d’avis et resterait campé sur ses positions.

« J’aimerais beaucoup jouer au Barça »