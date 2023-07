Un club de Ligue 1 sort du silence pour le transfert d’un buteur du PSG

Thibault Morlain

D’ici la fin du marché des transferts, le PSG va tout faire pour recruter un buteur de renom et peut-être même un deuxième attaquant. De nouvelles solutions pour Luis Enrique qui devrait boucher un peu plus la route à Hugo Ekitike. Après seulement un an à Paris, l’ancien de Reims se retrouve déjà poussé vers la sortie. Reste maintenant à trouver un club intéressé pour le PSG et une écurie de Ligue 1 a évoqué ce dossier Ekitike.

Ce mardi, le PSG a donc officialisé le transfert d’El Chadaille Bitshiabu. Prometteur défenseur central, le joueur de 18 ans a été vendu au RB Leipzig moyennant un chèque de 20M€, bonus compris. Un départ à Paris qui va en précéder beaucoup d’autres d’ici la fin du mercato. En effet, l’effectif de Luis Enrique devrait être dégraisser de nombreux indésirables dans les semaines à venir. Pour accélérer cela, Luis Campos a d’ailleurs remis en place le loft où on peut notamment retrouver des joueurs comme Layvin Kurzawa ou encore Georginio Wijnaldum.

« J’aimerais bien Ekitike, mais… »

Lors de ce mercato estival, il est également question d’un possible départ pour Hugo Ekitike. Arrivé pourtant il y a un an du Stade de Reims, l’attaquant de 21 ans a réalisé une saison décevante. Et le voilà aujourd’hui qu’il serait poussé vers la sortie par le PSG. Mais où pourrait rebondir Ekitike ? Alors que l’Atalanta Bergame serait à l’affût, voilà que Mathieu Bodmer a été interrogé sur la possibilité de recruter le Parisien. Alors que Le Havre se cherche un attaquant suite à sa montée en Ligue 1, le directeur sportif du HAC a lâché au micro de L’After Foot : « J’aimerais bien Ekitike, mais je pense qu’il a d’autres clubs ».

« Ça peut-être un prêt d’un gros club »