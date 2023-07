PSG : Une première grande annonce tombe sur ce transfert

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le PSG a également besoin de vendre sur ce mercato estival, le club de la capitale vient de céder El Chadaille Bitshiabu au RB Leipzig pour un montant avoisinant les 15M€. Max Eberl, le directeur sportif allemand, a justifié l’arrivée du défenseur français.

Très actif au niveau des arrivées, le PSG vient de boucler sa première grosse vente avec El Chadaille Bitshiabu, vendu au RB Leipzig pour environ 15M€. Lancé par Mauricio Pochettino, le joueur formé au PSG aura découvert le haut niveau plus régulièrement avec Christophe Galtier. Notamment en Ligue des Champions où Bitshiabu a joué une mi-temps contre le Bayern Munich en huitième de finale retour.

Bitshiabu file à Leipzig

Barré par la concurrence et les récentes arrivées à son poste, El Chadaille Bitshiabu a décidé d’aller poursuivre sa progression en Bundesliga. De quoi réjouir Max Eberl, le directeur sportif du RB Leipzig, ravi d’avoir chipé le défenseur français au PSG.

Geschäftsführer Sport Max Eberl: "El Chadaille ist eines der spannendsten Abwehr-Talente in Europa, und wir sind stolz darauf, dass er ab sofort für RB Leipzig spielen wird. Er ist erst in diesem Mai 18 Jahre alt geworden, hat aber bereits 19 Profi-Einsätze für PSG und damit auf… pic.twitter.com/xiB6Y6Ad4U — RB Leipzig (@RBLeipzig) July 18, 2023

«L'un des talents défensifs les plus passionnants d'Europe»