Mercato : Hallucinant, cet agent pilote tous les dossiers du PSG !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

L’influence grandissante de Jorge Mendes se confirme une fois de plus, cet été, au PSG. L’agent portugais est de tous les dossiers et pourrait jouer un rôle prépondérant dans la suite du mercato parisien.

Historiquement agent de Cristiano Ronaldo et José Mourinho, Jorge Mendes est plus que jamais l’un des plus grands représentants dans le monde du football. S’il a pris ses distances avec CR7 et The Special One , le Portugais s’est clairement rapproché de plusieurs clubs en Europe. Et notamment du PSG, un club dans lequel son influence est devenue prépondérante. Ce mercato estival en est une nouvelle preuve : Jorge Mendes est absolument partout, dans tous les dossiers !

Asensio et Ugarte, c’est lui

Représentant de nombreux joueurs du PSG comme Danilo Pereira, Renato Sanches, Keylor Navas, Nuno Mendes ou encore Vitinha, Jorge Mendes vient d’ajouter deux nouveux poulains de son écurie dans l’effectif parisien. Agent de Marco Asensio et Manuel Ugarte, le voilà encore plus incontournable que jamais. Et son action sur le mercato en cours est loin d’être terminée.

El Chadaille Bitshiabu à Leipzig, c’est lui

Il y a quelques mois, Jorge Mendes a récupéré le jeune El Chadaille Bitshiabu. Après avoir repris les discussions avec le PSG pour envisager une prolongation de contrat, le Portugais a également écouté les offres extérieures pour le jeune défenseur formé au club. Ce mardi, Paris a officialisé son transfert au RB Leipzig contre un chèque de 15 millions d’euros.

Mendes pousse pour Bernardo Silva

Priorité du recrutement de Luis Campos, Bernardo Silva est un dossier piloté étroitement avec Jorge Mendes, qui gère les intérêts du Portugais de Manchester City. Comme révélé par le10sport.com, Paris a dégainé une première offre, refusée par les Citizens . Sous la pression de Mendes, le PSG maintient son offensive pour obtenir gain de cause. Paris est d’ailleurs en pole position pour Bernardo Silva, convaincu par Jorge Mendes du bienfondé d’un transfert dans la capitale.

Ça pousse fort pour tenter de convaincre Monsieur Textor pour Barcola… Jorge Mendes aux commandes après la première offre du PSG. Pour sécuriser que la seconde passe ?https://t.co/6klWfgB3aE — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 14, 2023

Barcola aussi, c’est lui

En parallèle du dossier Bernardo Silva, le PSG a également mené une offensive du côté de l’OL. Objectif : Bradley Barcola ! Et qui gère les intérêts de Bradley Barcola… ? Jorge Mendes ! Nos sources indiquent d’ailleurs que le Portugais tente de convaincre John Textor d’accepter la prochaine offre du PSG pour Barcola. Sa force de persuasion est un vrai atout pour Paris et Luis Campos. D’ici la fin de ce mercato estival, il est clair que Jorge Mendes aura plus d’un rôle à jouer. Notamment s’il est question de trouver le successeur de Kylian Mbappé, si celui-ci venait à partir…