Mercato : Proche du PSG, il prépare une incroyable trahison !

Thomas Bourseau

Jorge Messi est sans contestation possible très proche de Luis Campos sur le plan professionnel, le célèbre agent et le conseiller football du PSG ayant fait affaire à de multiples reprises. Néanmoins, pour le dossier Bernardo Silva, Mendes pousserait pour qu’il rejoigne le FC Barcelone.

En attestent les coups Marco Asensio et Kang-In Lee pour ne citer qu’eux, force est de constater que la relation entre Luis Campos, qui officie en tant que conseiller football du PSG, et l’agent Jorge Mendes fonctionne particulièrement bien. Cependant, il se pourrait que le bon feeling entre les deux hommes prenne un sacré coup en raison du feuilleton Bernardo Silva.

Le PSG rêve de Bernardo Silva et dégaine une offre

Comme le10sport.com vous le révélait dès le mois d’août 2022, la signature rêvée de Luis Campos pour le PSG était déjà Bernardo Silva. Et alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes le 10 juin dernier, la donne n’a pas changé. Le conseiller football du Paris Saint-Germain entend toujours faire du milieu offensif de Manchester City, sous contrat jusqu’en juin 2025, sa recrue star de l’été. le10sport.com vous a d’ailleurs confié le 13 juillet dernier que le PSG avait dégainé une offre de transfert aux Skyblues pour Bernardo Silva, bien que le montant n’ait pas filtré. Pour le moment, Manchester City ferme la porte à tout départ du Portugais.

C’est fait, le PSG boucle un transfert https://t.co/nv7RGlQKvZ pic.twitter.com/ZBRWZfKnf2 — le10sport (@le10sport) July 17, 2023

Pour Bernardo Silva, Jorge Mendes compte tromper Luis Campos avec Barcelone !